Mikulić bez medalje u Zadru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista, Nemanja Mikulić, bez medalje, kao petoplasirani, završio je nastup na seniorskom 59. Evropskom prvenstvu u Zadru.

Mikulić je danas u meču za treće mjesto i bronzanu medalju, u kategoriji do 75 kilograma, poražen od Enesa Buluta iz Turske 8:5.

Karatista Bijele u srijedu je eliminisao Salima Tafika iz Švajcarske 10:0, Belgijanca Kentina Mahudina 7:6 i u četvrtfinalu od Mađara Gabora Karoljija Horspatakija 3:0.

U polufinalu bolje se snašao Italijan Danijele De Vivo i slavio 7:1.

Mikulić je i prošlogodišnji šampionat Evrope u Gvadalahari završio kao petoplasirani.

U nastavku subotnjeg fialog programa za zlatnu medalju u kategoriji do 67 kilograma, oko 19 sati, boriće se Nenad Dulović protiv Mađara Martala Iveša Tadišija.

U nedjelju je ekipni finalni program, a crogorski karate predstavljaće muški kata tim, koji će se protiv Azerbejdžana boriti za drugo uzastopno evropsko bronzano odličje (9.00).

