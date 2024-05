Ibrahimović: Nacionalna zastava Bošnjaka simbol ponosa i jedinstva

Podgorica, (MINA) – Bošnjaci su danas više nego ikad nacionalno samosvjestan narod, koji identitetsku posebnost ugrađuje u temelje multietničkog društva, kazao je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

On je, u čestitki povodom 11. maja – Dana bošnjačke nacionalne zastave, poručio da Bošnjaci dostojanstveno čuvaju nacionalne vrijednosti i posebnosti.

„Isticanjem tog simbola prilikom različitih svečanosti pokazujemo ponosno naš bošnjački identitet, koji je uvijek Crnu Goru gradio i afirmisao kao multikulturalno društvo, spremno na suživot u miru i blagostanju sa drugim narodima”, rekao je Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS-a, on je dodao da je to ujedno i ponosno isticanje njihove tradicije i bogatog kulturnog, jezičkog i vjerskog nasljeđa.

Ibrahimović je naglasio da je BS u proteklih 18 godina predano radio na polju afirmacije nacionalnog statusa Bošnjaka u Crnoj Gori, ističući značaj zastave kao nezaobilaznog simbola mira i slobode.

“Simbola koji čuva identitet Bošnjaka i podstiče na jedinstvo. U svoje i ime BS-a, svim Bošnjacima u Crnoj Gori i državama u kojima žive upućujem najiskrenije čestitke, uz želju da čuvamo jedinstvo i naš nacionalni identitet“, navodi se u čestitki Ibrahimovića.

