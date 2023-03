Budućnost volej u finalu

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budućnost voleja plasirali su se u finale Kupa Crne Gore.

Podgorički tim savladao je večeras u Bijelom Polju, u revanš meču polufinala, ekipu Jedinstva 3:0 (25:18, 25:22 i 25:22).

Budućnost je i prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobila 3:0.

Rival u finalu podgoričkom sastavu biće ekipa Budve.

Finale Kupa na programu je 1. ili 2. aprila, a trofej brani Budva.

