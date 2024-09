Budućnost ubjedljiva u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Baru ekipu Mornar Barskog zlata 98:51, u utakmici prvog kola AdmiralBet ABA lige.

Budućnost je, nakon izjednačene prve četvrtine, pitanje pobjednika riješila serijom 13:0, za četiri minuta stekli prednost od 18 poena (41:23).

Svi igrači Budućnosti upisali su se u strijelce, a najefikasniji je bio Džuvan Morgan sa 16 poena, dok su po 13 dodali Đorđije Jovanović i Judoka Azubike.

U ekipi Mornara jedini dvocifreni bio Džamari Smit sa 16 poena.

SC Derbi će duel prvog kola protiv Spartaka iz Subotice odigrati 26. septembra.

