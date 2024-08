Budućnost ubjedljiva protiv Bokelja, slavili i Dečić, Arsenal i Jedinstvo

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su ubjedljiv trijumf u četvrtom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL), a bodove su osvojili i Dečić, Arsenal i Jedinstvo.

Budućnost je na DG areni savladala Bokelj 4:0 i trećim trijumfom učvrstila se na čelu tabele.

Slavila je golovima Ivana Bojovića u 45. i 50, Lazara Savovića u 66. i Ivana Bulatovića u 68. minutu.

Dečić je na Trening kampu Fudbalskog saveza savladao Mornar 1:0 i upisao drugi trijumf.

Odlučujući pogodak postigao je Augusto Čagaz iz jedanaesterca u 36. minutu.

Mornar je i poslije trećeg meča ove sezone bez bodova.

Važna tri boda osvojio je Arsenal, koji je u Nikšiću savladao Sutjesku 2:1.

Sutjeska, koja je bez pobjede ove sezone, povela je golom Nikole Janjića u trećem minutu.

Izjednačio je Abdulsamed Abdulahi u 20, dok je pobjedu tivatskom timu, drugu ove sezone, donio Armin Imamović u 55. minutu.

Sutjeska je od 35. minuta i isključenja Nikole Jovićevića igrala sa igračem manje.

Isti učinak kao i Arsenal ima bjelopoljsko Jedinstvo, koje je pred svojim navijačima savladalo Otrant-Olimpik 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Aldin Mušović u 80. minutu.

Jezero je na stadionu “Mitar Mićo Goliš” bilo na pragu pobjede, ali je primilo gol u šestom minutu sudijske nadoknade i moralo da se zadovolji bodom (1:1), prvim ove sezone.

Vođstvo plasvskom timu donio je Mihailo Perović u 80. minutu.

Konačan rezultat postavio je Adnan Bašić.

Budućnost je vodeća na tabeli sa deset bodova.

Petrovac i Dečić, sa utakmicom manje, osvojili su po sedam, a po bod manje osvojili Otrant-Olimpik, Jedinstvo, Bokelj i Arsenal.

