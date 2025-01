Budućnost u subotu dočekuje Vajpers

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti subotnjim duelom protiv Vajpersa, nakon dvomjesečne pauze, nastaviće takmičenje u Ligi šampiona.

Budućnost je u dosadašnjih osam kola osvojila samo bod, a prvi međusobni duel u Kristijansandu pripao je domaćinu 32:23.

Trener Bojana Popović kazala je da su podgoričke rukometašice dosta radile tokom praznika.

“Odradile smo mini-pripreme i obratile pažnju na određene detalje, prije svega individualne. Iskoristile smo vrijeme da mlade igračice dobiju na snazi, tehnici i da probamo da ih dižemo na veći nivo jer nam je to neophodno, ako ne za ovu onda za naredne godine koje dolaze”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da su u prvom međusobnom duelu imale 40 minuta dobre igre.

“Dosta dobro se znamo, nadam se da ćemo sve to što smo radile na terenu prenijeti u subotu i da će energija biti na visokom nivou, da krenemo dobro u novoj godini”, rekla je Popović.

Ona očekuje tešku utakmicu, navodeći da je većina njihovih igračica nastupilo na Evropskom prvenstvu.

“Probaćemo da nađemo naš ritam i da ne damo na sebe. Igramo kući, ima dosta prostora da budemo bolji u odnosu na prvi meč”, rekla je Popović.

Prema njenim riječima, pripreme za meč otežava neizvjesnost i loša finansijka situacija u klubu.

“Svakog mjeseca čekamo kako će stvari da se odvijaju, da li će biti ili ne plate, ali smo se nas nekoliko koje smo tu od starta na sve i navikle i ne može da nas poremeti, jer nije nešto novo. Možda je teže djevojkama koje su tek došle”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da je najlošije od svega što nema naznaka šta će biti.

“Čekali smo da se sastavi vlast u Podgorici, sad se čeka usvajanje budžeta, a toliko čekanje je veliko pitanje za narednu sezonu kako i šta napraviti i da li možemo da stignemo da napravimo nešto, jer ne znamo sa čim raspolažemo”, dodala je Popović.

