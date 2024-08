Budućnost se priprema za izazove u Ligi šampiona

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti polako hvataju ritam i podižu nivo forme za velike izazove koji ih očekuju u veoma jakoj konkurenciji u elitnom takmičenju, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Ekipa bi do kraja sedmice trebalo da bude kompletna, nakon što se pripremama priključi i golmanka Sakura Hauge.

Pivot Klara Monti Danijelson, jedna od četiri igračice koje su kao pojačanja stigle u redove dvostrukog šampiona Evrope, kazala je da ima pozitivne utiske nakon pet dana rada sa novim saigračicama.

“Srećna sam što sam ovdje i sve do sada je više nego pozitivno. Odlično sam prihvaćena od saigračica, stručnog štaba i ljudi iz kluba, radujem se nastavku priprema za početak nove sezone”, kazala je Danijelson.

Danijelson, 32-godišnja pivotkinja, u Budućnost je stigla iz francuskog Šambreja, za koji je nastupala u posljednje tri sezone.

Prethodno je nosila dres švedskog Lugija, danskih klubova Randers i Esbjerg i njemačke Borusije.

“Znala sam da dolazim u klub sa velikom istorijom, u kojem se odlično radi i koji uvijek ima želju da se u Evropi predstavi na najbolji način. Cijenim to što je trener Bojana Popović željela da me vidi u dresu Budućnosti, a vjerujem da ću to povjerenje opravdati i da mogu da dam veliki doprinos ovom mladom timu”, rekla je Danijelson.

Budućnost u novu sezonu ulazi sa nekoliko iskusnijih igračica i okosnicom koju će činiti crnogorske reprezentativke, uglavnom one koje još nemaju veliko iskustvo igranja na najvećoj sceni.

“Imamo kombinaciju iskusnih igračica koje imaju veliko iskustvo i mladih djevojaka koje su talentovane. Drago mi je što ću biti u prilici da radim sa njima. Imamo veliki prostor za napredak u narednom periodu, potrebno je da budemo borbene i na visokom nivou na svakom treningu i utakmici. Ukoliko bude tako, vjerujem da možemo napraviti dobre stvari”, rekla je Danijelson.

Izabranice Bojane Popović u Ligi šampiona igraće u B grupi protiv norveškog Vajpersa, danskih Esbjerga i Odenzea, njemačkog Ludvizburga, mađarskog Đera, francuskog Bresta i rumunskog Rapida.

“Imamo veoma tešku grupu, ali treba da budemo fokusirane na našu formu i rezultate. Moramo da podižemo nivo igre kako sezona bude odmicala. Ponavljam borbenost je ono što bi trebalo da krasi ovu ekipu, a odbrana i kontranapad bi mogli da budu naši aduti. Potrebno je vrijeme da sve posložimo, ali vjerujem da možemo da iznenadimo u nikad jačoj konkurenciji”, zaključila je Danijelson.

