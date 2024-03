Budućnost protiv Igokee nastavila seriju, osma uzastopna pobjeda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Igokee 79:76, u utakmici 21. kola Admiralbet ABA lige.

To je osma uzastopna, ukupno 16. pobjeda podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Budućnost se revanširala rivalu i nastavila seriju pobjeda, ali je do nje došla mnogo teže od očekivanog.

Domaći sastav do pobjede vodili su Kevin Ferel a 19 i Flečer Megi sa 13, dok je poen manje ubacio Kenan Kamenjaš.

U ekipi Igokee najbolji je bio Dragan Milosavljević sa 21, dok je Marko Jošilo ubacio 19 poena.

Budućnost u narednom kolu, u subotu gostuje Cedevita-Olimpiji.

Za sjutra zakazan je duel SC Derbija u Zagrebu protiv Cibone (19).

Mornar je juče u Baru poražen od Crvene zvezde 102:66.

(kraj) eml

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS