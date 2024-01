Budućnost prekinula seriju Burga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici francuski Burg 78:74, u utakmicu 14. kola A grupe Eurokupa.

Budućnost je upisala šesti trijumf i prekinula seriju rivala od deset mečeva bez poraza.

Burg, koji je upisao treći poraz, početkom treće četvrtine vodio je 46:35, dok je u 24. minutu bilo

47:37.

Utakmicu su prelomile dvije serije domaćina – 12:0 za vođstvo 49:47 u 28. i 9:0 za 50:44 u 32. minutu.

Domaćin je vodio i 63:56 u 33, dok je pet minuta kasnije bilo 70:63.

U uzbudljivom finišu podgorički košarkaši bili su prisebniji i zadržali prednost do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mekinli Rajt sa 16, Joan Makundu ubacio je 12, Vladimir Mihailović 11, a poen manje Brendon Pol.

U francuskom timu po 13 poena ubacili su Luis i Džeremi Morgan.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 17. januara, biti gost Arisa u Solunu.

