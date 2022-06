Budućnost jača za trojicu internacionalaca

Podgorica, (MINA) – Desni bek Inđije Uroš Ignjatović, ruski defanzivac Lionel Adams i Argentinac Arijel Lusero novi su članovi Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog fudbalskog kluba.

Ignjatović je prošao mlađe selekcije Crvene zvezde i Čukaričkog, a u Budućnost dolazi iz Inđije da na poziciji desnog beka zamijeni Momčila Raspopovića.

Adams je ponikao u moskovskom CSKA, a igrao je u drugoj ruskoj ligi za Jenisej i Kamaz, kratko bio i u španskoj trećoj ligi, pa u Kazahstanu.

Posljednji klub bio mu je jermenski Van.

Adamsov otac je Nigerijac, a majka Ruskinja, rođen je u Sankt Peterburgu.

Lusero ima 23 godine, a u karijeri igrao je za argentinske drugoligaše Ol bojs i Almirante Braun.

