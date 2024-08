Budućnost eliminisana nakon produžetaka

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti nijesu uspjeli da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Budućnost je večeras na DG areni, u revanš meču drugog kola, igrala sa ekipom CSKA nakon produžetaka neriješeno 1:1.

Utakmica je u regularnom toku završena pobjedom domaćina od 1:0, istim rezultatom kojim je CSKA slavio u Sofiji.

Domaćin je poveo golom Vladimira Perišića u 65. minutu.

Izjednačio je Jeka u 102. minutu i svom timu donio plasman u treće kolo.

Plasman u treće kolo prethodna dva dana izborili su Dečić i Mornar.

