Budućnost do pobjede nakon preokreta

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija ostvarili su pobjedu, dok je SC Derbi nastavio seriju poraza u 14. kolu Admiralbet ABA lige.

Budućnost Voli je u Železniku, nakon preokreta, pobijedila FMP 91:88 i upisala peti uzastopni, ukupno 12. trijumf ove sezone.

Podgorički tim je minut i 50 sekundi prije kraja imala zaostatak od deset poena (86:76).

Crnogorski prvak je predvođen Flečerom Megiijem, Mekinlijem Rajtom i Kenanom Kamenjašem uspio da napravi veliki preokret i dođe do pobjede.

Megi i Kamenjaš ubacili su po 18, dok je poen manje dodao Rajt.

Dvocifren je bio i Jogi Ferel sa 14 poena.

U ekipi FMP-a najbolji je bio Džošua Skot sa 21 poenom.

Seriju poraza nastavio je SC Derbi, koji je u dvorani Morača poražen od Mege 82:77.

To je šesti uzastopni, ukupno deseti, poraz ove sezone.

Megu je do pobjede, osme ove sezone, vodioBogoljub Marković sa 21 poenom.

U podgoričkom sastavu najbolji je bio Igor Drobnjak sa 19, dok su po 15 poena ubacili Erik Nil i Luka Bogavac.

