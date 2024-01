Budućnost Bemaks u nedjelju u Bukureštu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa gostovanjem Bukureštu, u nedjelju, nastaviće takmičenje u EHF Ligi šampiona.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila po pobjedu i remi, uz šest poraza i osvojila tri boda.

Brest i Debrecin, koji su glavni konkurenti podgoričkom timu u borbi za pozicije koje vode u osminu finala, imaju po četiri boda više.

ĆSM Bukurešt je favorit pred svojim navijačima, nakon što je krajem oktobra slavio u Podgorici 29:24.

Desni bek, Tanja Ivanović, kazala je da odlično poznaju rumunskog predstavnika i da su imale vremena da se kvalitetno spreme za gostovanje u Bukureštu.

“Znamo što nas čeka i protiv kakvog tima igramo, ali mnogo je važnije kakav će biti naš pristup. Od prvog minuta moramo da pokažemo dobru energiju, stabilnu i jaku odbranu, te da tehničke greške svedemo na minimum. Odlično treniramo i radimo, ako tu energiju prenesemo i na utakmicu, vjerujem da možemo da ostavimo dobar utisak”, rekla je Ivanović.

Iz podgoričkog kluba saopšteno je da su sve djevojke zdrave, u sastavu je samo jedno novo ime – Nikolina Marković koja je iz Rudara priključena prvom timu.

Nedjeljni duel počeće u 16 sati.

