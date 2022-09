Budućnost Bemaks slavila u Zagrebu protiv Lokomotive

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Zagrebu ekipu Lokomotive 25:24, u utakmici trećeg kola B grupe EHF Lige šampiona.

To je drugi trijumf podgoričkih rukometašica ove sezone, nakon što su na startu u gostima savladale Kastamonu 40:27.

Pred svojim navijačima izgubile su od Esbjerga 28:23.

Lokomotiva je bez bodova i poslije trećeg kola.

Budućnost je u Zagrebu opravdala očekivanja, ali je do pobjede došla teže od očekivanog.

Crnogorski prvak je u većem dijelu meča bio u vođstvu, u 13. bilo je 9:6, a u 56. minutu 23:21.

Domaćin je sa dva vezana pogotka izjednačio na 23:23.

Budućnost je, pogotkom Brazilke Adriane Kardoso de Kastro, ponovo povela minut prije kraja, a sve dileme riješila je Milena Raičević, 12 sekundi prije kraja, sa vođstvo od 25:23.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Milena Raičević sa sedam, Ivona Pavićević postigla je pet, a gol manje Matea Pletikosić.

U zagrebačkoj ekipi najbolja je bila Klara Birtić sa pet pogodaka.

Budućnost Bemaks će u narednom kolu, 8. oktobra, ugostiti francuski Mec.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS