Budućnost Bemaks sjutra u Zagrebu protiv Lokomotive

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa

igraće sjutra u Zagrebu protiv Lokomotive utakmicu trećeg kola B grupe EHF Lige šampiona.

Podgoričke rukometašice u prva dva kola ostvarile su polovičan učinak.

Savladale su u gostima Kastamonu 40:27, dok su pred svojim navijačima izgubile od Esbjerga 28:23.

Lokomotiva je bez bodova na startu nove sezone, nakon što su izgubile od Bukurešta 31:27 i norveškog Storhamara 37:13.

Trener Bojana Popović kazala je da je cilj podgoričkog tima nova pobjeda i da su ti bodovi protiv direktnog konkurenta značajni u borbi za plasman u osminu finala.

“Idemo u Zagreb da osvojimo dva boda koja su nam neophodna za ono što mi želimo. To je mlada ekipa, koja će želeti da popravi utisak iz prethodnog kola. Sigurno će želeti da pred svojim navijačima odigraju dobru utakmicu. Nema opuštanja, želimo da odigramo dobro i nadam se da ćemo ispuniti cilj”, rekla je Popović.

Duel u Zagrebu počeće u 18 sati.

