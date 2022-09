Budućnost Bemaks sjutra domaćin Esbjergu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv danskog Esbjerga utakmicu drugog kola B grupe EHF Lige šampiona.

Budućnost je 27. sezonu u najkvalitetnijem klupskom rukometnom takmičenju u Evropi počela gostujućim trijumfom u Turskoj protiv Kastamonua 40:27.

Danski tim, koji je bio prošle sezone igrao polufinale Lige šampiona, poražen je na startu od Đera 31:29.

Lijevo krilo Ivona Pavićević kazala je da Budućnost očekuje težak meč, navodeći da je Esbjerg odlična ekipa, sastavljena od vrhunskih igračica na svim pozicijama.

“Možda im je bekovska postava i najbolja. Smatram da, bez obzira na kvalitet rivala i činjenicu da je jedan od favorita za osvajanje Lige šampiona, sve zavisi od nas. Ukoliko u odbrani budemo na nivou smatram da ćemo dobru energiju prenijeti i u napadu. Svih 60 minuta moramo biti koncentrisane i borbene u odbrani, a u napadu disciplinovane i smirene. Ekipe kao Esbjerg svaku grešku kažnjavaju”, kazala je Pavićević na konferenciji za novinare.

Ona je naglasila da vjerujem u svoj tim i da ne sumnja da će sve igračice dati svoj maksimum.

Brazilka Adriana Kardoso de Kastro, koja igra na poziciji desnog krila, kazala je da je ponosna na igru svog tima i pobjedu u Turskoj.

“Ekipa odigrala odlično. Vjerujem da će tako biti i protiv moćnog Esbjerga. Danski tim je fizički jak, ali vjerujem da Budućnost može da im se suprostavi”, rekla je Kardoso.

Budućnost i Esbjerg i prošle sezone bili su rivali u grupi, a oba međusobna duela pripala su danskom predstavniku.

Pred svojim navijačima slavio je 35:20, a u Podgorici 36:25.

Prošlu sezonu u Ligi šampiona završio je na finalnom turniru, ali je u oba meča doživio poraze i osvojio četvrto mjesto.

U polufinalu poražen je od Đera 32:27, a u meču za treće mjesto izgubio je od francuskog Meca 32:26.

Trener Bojana Popović kazala je da je Esbjerg i u meču protiv Đera na startu sezone pokazao moć.

“Igračice tog tima su fizički jake, psihološki stabilne. Dobar tim koji funkcioniše zajedno dugo godina. Pojačale su se sa norveškim triom i sa par danskih rukometašica izgledaju moćno. Moramo ući kao tim, zajednmo da radiomo i borimo se na svim poljima, ne samo u odbrani. Napadači ako nijesu skoncentrisani i ne daju gol kada stvarimo šansu slijedi kontra i tada je teško braniti”, rekla je Popović.

Subotnji duel u Bemaks areni počeće u 16 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS