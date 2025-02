Budućnost Bemaks: Dragišić potpisala prvi profesionalni ugovor

Podgorica, (MINA) – Talentovana crnogorska košarkašica Janja Dragišić potpisala je prvi profesionalni ugovor sa Ženskim košarkaškim klubom Budućnost Bemaks, saopšteno je iz tog kluba.

Ona je nedavno proslavila 18. rođendan, a od ove sezone je pri prvom timu Budućnosti, nakon što je igrala za sve mlađe selekcije.

Na 12 utakmica WABA lige i šest u Prvoj A ženskoj košarkaškoj ligi dobila je veliku ulogu, čime je klub jasno pokazao da apsolutno vjeruje u njen talenat.

“Veoma sam srećna što sam danas potpisala svoj prvi profesionalni ugovor sa klubom u kojem sam napravila prve košarkaške korake i da ćemo zajedno nastaviti da ostvarujemo vrhunske rezultate. Hvala ljudima iz kluba koji je prepoznali moj talenat, trud i zalaganje i daću sve od sebe da sa svojim trenerima i saigračicama donesem što više radosti svima koji nas podržavaju”, kazala je Dragišić.

Talentovana plejmejkerka je u maju 2022. godine obilježila Bemax ligu osnovnih škola Podgorice, kada je kao učenica OŠ Maksim Gorki bila najbolji strijelac i MVP takmičenja.

Osvajala je titule sa kadetkinjama i juniorkama, bila je dio tima koji je osvojio titulu u WABA ligi do 17 godina.

Ona je u junu bila učesnica FIBA NBA kampa u Malagi Košarka bez granica, a na kraju izabrana je u Ol-Star tim.

Mlada Podgoričanka je izborom među 10 najboljih igračica Evrope u svom uzrastu dokazala talenat.

Dragišić je u okviru tek završenog februarskog ciklusa bila sa seniorskom reprezentacijom, koja je izborila Eurobasket.

Bila je dviie godine dio kadetske selekcije, koja je izborila A diviziju, a prošlog ljeta je igrala za juniorsku reprezentaciju, koja je bez poraza osvojila B prvenstvo Evrope i izborila A diviziju.

“Sigurni smo da je pred Janjom svijetla budućnost i da će biti naš adut”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

