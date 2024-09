Brest ubjedljiv u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti poražene su danas u Podgorici od francuskog Bresta 35:22 (16:10), u utakmici drugog kola B grupe Lige šampiona.

To je drugi poraz podgoričkog tima ove sezone, nakon što je u Bukureštu izgubio od Rapida 32:27.

Budućnost je bila ravnopravna do 15. minuta, kada je i posljednji put uspjela da izjednači na 7:7.

Uslijedila je serija od 5:0 francuskog tima za vođstvo 12:7, dok je u 28. minutu razlika iznosila osam poena (16:8).

Sve što je Budućnost uspjela da uradi u nastavku bilo je da priđe na četiri gola zaostatka (16:12) u 32. minutu, ali je ponovo uslijedio silovit odgovor Bresta.

Francuski tim je u 38. minutu prvi put došao do dvocifrene prednosti (23:13) i na kraju slavio ubjedljivu pobjedu.

Najefikasnika u pobjedničkom timu, koji je upisao drugi trijumf, bila je Ana Vjahireva sa pet golova.

U ekipi Budućnosti, Jelena Vukčević postigla je osam, dok su po tri gola dodale Jelena Despotović i Nina Ramusović.

Budućnost u narednom kolu, 21. septembra, gostuje danskom Odenzeu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS