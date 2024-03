Brazilka odlazi iz Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Brazilka Adrijana Kardoso de Kastro na kraju sezone napustiće Budućnost Bemaks, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Kardoso, koja igra na poziciji desnog krila, u martu 2022. godine potpisala je ugovor sa podgoričkim klubom, a odlazi nakon dvije sezone u Podgorici.

“Nakon razgovora uprave kluba sa brazilskom reprezentativkom, dogovoreno je da saradnja neće biti nastavljena u narednoj sezoni. ŽRK Budućnost Bemaks joj želi uspjeh u daljoj karijeri”, saopteno je iz podgoričkog kluba.

