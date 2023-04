Borac slavio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od čačanskog Borca 87:85, u utakmici posljednjeg, 26. kola, regionalne Admiralbet ABA lige.

Budućnost je imala posljednji napad, za preokret i pobjedu, ali je Tre Bel-Hejns za malo bio neprecizan.

Čačanski tim je pobjedom izbjegao direktno ispadanje, a status abaligaša pokušaće da sačuva kroz baraž.

Borac su do pobjede vodili Hanter Hejl sa 25 i Dajant Boldvin sa 16 poena.

U ekipi Budućnosti Tre Bel-Hejns je ubacio 18, Petar Popović 16, a Erik Grin 13 poena.

Drugi crnogorski predstavnik, Mornar Barsko zlato, u 21 sat u Železniku, biti gost FMP-a.

SC Derbi će u utorak biti gost Igokee.

