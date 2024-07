Bokseri na pripremama u Rusiji

Podgorica, (MINA) – Mlada bokserska reprezentacija Crne Gore boraviće do 20. jula u Serpuhovu na zajedničkim pripremama sa selekcijom Rusije, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Biće to prva faza priprema za Svjetsko prvenstvo za mlade, koje će od 20. oktobra do 6. novembra biti održano u Budvi.

Na pripremama boraviće Danilo Marković (do 60), Miloš Roganović (do 67) i Filip Klepo (do 80).

Predvodiće ih trener reprezentacije Sergej Kudravcev.

