Bokelj novi prvoligaš, Otrant-Olimpik i Podgorica u baražu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bokselja, poslije sedam godina igranja u Drugoj ligi, naredne sezone takmičiće se Meridianbet Prvoj crnogorskoj ligi.

Bokelj je danas u Kotoru, u posljendjem kolu, savladao Internacional 3:0 i potvrdio čelnu poziciju na tabeli.

Internacional nije uspio da sačuva drugoligaški status, pa će se nakon samo jedne sezone ponovo vratiti u regiju.

Slavio je i Otrant-Olimpik u gostima protiv Igala 2:0, ali će tim Dejana Vukićevića za plasman u viši rang igrati baraž sa devetoplasiranim timom Prve lige.

Podgorica je odavno obezbijedila treće mjesto i baraž, a u posljednjem kolu slavila je u gostima protiv Beranaa 4:1.

Berane je ranije ostalo bez šansi da izbori opstanak.

Pobjede u ovom kolu upisali su i Iskra i Grbalj.

Iskra je u Danilovgradu pobijedila Lovćen 1:0, dok je Grbalj slavio na Zlatici protiv Koma 2:0.

