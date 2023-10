Bokelj bolji u derbiju, poraz Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Lider šampionata, kotorski Bokelj, pobijedio je danas u Radanovićima ekipu Rudara 2:1, u utakmici desetog kola Druge crnogorske fudbalske lige.

Bokelj je do pobjede došao golovima Dejana Pepića u 19. i 70. minutu.

Podgorica je trijumfom nad Otrantom (2:1) preuzela drugo mjesto na tabeli.

Takeru Komija u 57. i Kristijan Radunović u 74. minutu pogađali su za domaćina, dok je strijelac jedinog gola za goste Valentin Rudović u 79. minutu.

Internacional je bio ubjedljiv protiv Berana 4:0, a slavio je golovima Danila Bracanovića u 10, Lazara Rakočevića u 44. i 51. i Haruki Jamamure u 77. minutu.

Sva tri boda na svom terenu osvojio je i Igalo, koje je bilo bolje od Iskre rezultatom 3:1.

Domaći sastav do pobjede vodili su Milovan Ilić u 8, Velimir Vlahović u 17. i Bojan Bigović u 89. minutu.

Jedini pogodak za Iskru postigao je Ognjen Rolović u 29. minutu.

Slavio je i Lovćen, koji je u Petrovcu bio bolji od Koma 2:1.

Podgorički tim poveo je golom Vladimira Perišuća u 45. minutu.

Izjednačio je Benjamin Kacić u 58, a pobjedu cetinjskoj ekipi donio je Vuk Ajković, autoglom u 89. minutu.

Bokelj je, nakon desetog kola, na čelu tabele sa 22 boda.

Podgorica je drugoplasirana sa 20, dok su Otrant-Olimpik i Igalo osvojili po 18 bodova.

