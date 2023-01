Bokan: Budućnost je Ivanovićev klub, a Podgorica njegov grad

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli je klub Duška Ivanovića, a Podgorica njegov grad, kazao je predsjednik podgoričkog košarkaškog kluba Dragan Bokan.

On je naglasio da se u klubu sa ponosom i iskrenim emocijama sjećaju vremena kada je Ivanović nosio plavo-bijeli dres Budućnosti i da su mu zahvalni za veliki doprinos koji je dao.

“Želimo ti toplu dobrodošlicu, da iz dvorane Morače nosiš samo lijepa sjecanja i rado nam se vraćaš, jer je ovo i Tvoja kuća!”, navodi se u saopštenju Bokana.

Budućnost Voli će u 15. kolu ABA lige ugostiti večeras Crvenu zvezdu, koju sa klupe predvodi Ivanović.

