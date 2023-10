Berišaj zlatna u Tirani

Podgorica, (MINA) – Juniorka Tekvondo kluba Besa, Andrea Berišaj, osvojila je zlatnu medalju na internacionalnom bodovnom G1 turniru Albanija open u Tirani.

Berišaj je u finalnom meču kategorije do 63 kilograma pobijedila naturalizovanu Austrijanku Almu Buljubašić.

Prethodno je u polufinalu ubjedljivo eliminisala Rumunku Stefaniju Kroitoru.

“Moram istaći da smo Andrei promjenili kategoriju, jer do 59 kilograma u prethodnom periodu nije imala dovoljno snage i opet sada smo je vratili u pobjednički niz, kao u prvoj polovini godine”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

Drugi predstavnik Bese u juniorskoj konkurenciji, Leo Gegaj, nije uspio da se domogne medalje u kategoriji do 78 kilograma.

“Dobio je samog sebe kaznama protiv Rumuna Saza”, kazao je Gegaj.

On je naglasio da je u Tirani trebala da nastupi i Anđela Berišaj u seniorskoj konkurenciji, u kategoriji do 73 kilograma.

“Na žalost odustali smo od nastupa, jer nije bilo u njenoj kategoriji četiri takmičarke, pa rezultat ne bi bio bodovan za kvalifikacije. Žao nam je, jer tek od ovog mjeseca kreće završni kvalifikacioni ciklus za Olimpijske igre u Parizu”, kazao je Gegaj.

On je istakao da su dobili punu podršku Crnogorskog olimpijskog komiteta u finansijskom i stručnom smislu, kako bi ispratili taj kvalifikacioni ciklus.

“Očekuju nas turniri, jedan za drugim, skoro svake sedmice do Nove godine, gdje budemo imali konkurenciju. Andjela bi trebala tokom novembra da se pusti u olimpijsku kategoriju do 67 kilograma, što neće biti lako, jer nemamo pauzu za posebne pripreme”, rekao je Gegaj.

On je podsjetio da je u Tirani nasupio i Marko Ujkaj (do 74), ali bez uspjeha.

“Izgubio je od Indijca, a to je posljedica neredovnog treniranja zbog posla. On je mlad i neiskusan, tek se od njega očekuju rezultati”, rekao je Gegaj.

Turnir u Tirani okupio je više od 500 takmičara.

