Berišaj srebrna na Svjetskom prvenstvu u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Sofiji.

Ona je danas u finalu kategorije do 68 kilograma, u uzbudljivom i do kraja neizvjesnom meču, poražena od Koreanke Hong Hio Rim (3:4, 5:2 i 7:5).

Članica Bese do finala i prve svjetske medalje za crnogorski tekvondo došla je nakon četiri pobjede.

Na putu do medalje eliminiala je Egipćanku Malik Ahmed (7:5 i 7:4), Jordanku Saru Al Kuran (3:2 i 15:3), reprezentativku Bosne i Hercegovine Mariju Jokić (11:13, 16:2 i 15:6) i u polufinalu Šin I Čun iz Tajpeha (3:4, 5:1 i 12:4).

Berišaj je vodeća na evropskoj juniorskoj rang listi, a 2020. godine bila je evropska klupska prvakinja.

Ima kadetsko i juniorsko zlato sa prvenstva Balkana 2021, a ove godine osvjoila je srebrnu medalju na Evropskim igrama /Multigames/ u Sofiji.

Na Svjetskom prvenstvu učestvovalo je oko 900 takmičara iz 90 država svijeta.

Na juniorskom prvenstvu nastupili su i Vasilije Nestorović (do 45), Benan Jusufđokaj (do 48), Mario Vuković (do 59) i Vuk Vuletić (do 73), koji su zaustavljeni u eliminacinacionim borbama.

