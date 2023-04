Berišaj izborila plasman na Evropske igre

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj osvojila je kvalifikacioni turnir u Bukureštu i plasirala se na Evropske igre u Krakovu.

Ona je danas u finalnom meču kategorije do 73 kilograma, u dvije runde, savladala Ukrajinku Irinu Pipot.

Prethodno je ekspresno i ubjedljivo eliminisala Ukrajinku Polinu Kučeriovu.

Druga crnogorska predstavnica Jelena Peruničić u kategoriji do 46 kilograma poražena je od Mađarice Helge Čaki.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na borilište će Andrea Komatina (do 57), Zinedin Bećović (do 68) i Vasilije Peruničić (do 74).

Samo pobjednik turnira u Bukurešt izboriće nastup u Krakovu.

Plasman na Evropske igre, sa rang liste Evropske tekvondo federacije, izborilo je 14 najboljih.

Kvalifikovaće se i osvajač zlatne medalje sa kvalifikacionog turnira u Bukureštu, a listu od 16 učesnika kompletiraće predstavnik države domaćina Igara.

