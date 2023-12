Berišaj bronzana na EP za mlađe seniore

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Bukureštu.

Članica Bese u prva dva kola kategorije do 73 kilograma pobijedila Španjolku Anu Martinez 2:0 i Hrvaticu Marijelu Parcinu 2:1.

U meču za finale poražena je od Turkinje Jaren Sude Uzunkavadar 2:0.

Turska predstavnica, koja je juniorska prvakinja svijeta, u nastavku šampionata slavila je i u finalu i domogla se zlatne medalje.

Berišaj, koja ima 17 godina, i prošle godine u Tirani bila je bronzana.

Uspješan na startu bio je i junior Vuk Vuletić, koji je na startu slavio protiv Kipranina, dok je u drugom kolu izgubio od predstavnika Turske.

Za sjutra planiran je nastup juniorke Andree Berišaj, u kategoriji do 62 kilograma.

