Beljkaš u finalu svjetske Lige mladih u Veneciji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karatistkinja Neda Beljkaš plasirala se u finale svjetske Lige mladih u katama, u konkurenciji takmičarki do 14 godina.

Članica pljevaljskog kluba Potoci do borbe za zlatnu medalju u Veneciji došla je nakon tri kruga, a za sva tri nastupa dobila je najbolje ocjene.

Protivnica u večerašnjem finalu biće joj Grkinja Eleni Sitara.

Plasmanom u finale obezbijedila je drugu medalju za crnogorski karate u Veneciji, nakon što je kadetkinja Una Raković juče bila zlatna.

Na korak od medalje stala je Teodora Medojević iz budvanskog Starog grada, koja je zaustavljena u trećem krugu.

U prvom kolu eliminisani su Lana Čormaković, Helena Grgurović, Nina Pešić i Una Vučićević, kao i Uroš Stevović, a u drugom Luka Klačar.

U borbama za medalje boriće se Marko Laković (do 45), Jusuf Saljiu (do 50), Aleksa Anđelić (do 55), Katarina Đukić (preko 47).

