Bećović zaustavljen u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativac Zinedin Bećović u četvrtfinalu završio je nastup na Evropskim igrama.

On je na startu takmičenja u kategoriji do 68 kilograma pobijedio Džavada Alijana Alija iz Švedske 2:1, dok je u četvrtfinalu sudijskim prekidom krajem druge runde poražen od Francuza Tea Lusijena.

Bećović je dobio udarac u glavu, a sudije su procijenile da ne može da nastavi, iako on smatrao da je spreman da nastavi borbu.

Crnogorski reprezentativac dobio je prvu rundu, a u trenutku prekida vodio je 8:6.

Lusijen nije uspio da izbori finale, čime je Bećoviću zatvorio vrata repesaža.

