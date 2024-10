Baraninu trofej, za bod bolji od Spaića

Podgorica, (MINA) – Radmilo Baranin najbolji je atletičar 54. prvenstva Crne Gore u atletici za osobe sa invaliditetom u Podgorici.

Baranin je pobijedio u bacanju kugle, u spojenim kategorijama F 34, 50/55 (bacanja iz specijalizovane stolice), hicem od osam metara i 77 centimetara.

Taj rezultat po tablicama Svjetske paraatletske federacije vrijedi 575 bodova.

Srebrni u toj disciplini sa Evropskog prvenstva u Grosetu, u borbi za trofej i trijumf u generalnom plasmanu, slavio je sa bodom više od Miloša Spaića.

Baranin je pobijedio ispred Senada Husovića (7,00) i Jasminka Nokića (5,82).

Dominaciju je potvrdio i u bacanju koplja hicem od 20,30 metara.

Husović je bio drugi (18,91), dok je treće mjesto zauzeo Danilo Gojković (18,79).

U bacanju kugle, u spojenim kategorijama F11,13,40 i 41, najbolji je bio Spaić hicem od deset metara i 16 centimetara.

Drugo mjesto podijelili su Miloš Ranitović i Nikola Nikolić sa rezultatom 9,11 metara.

Nikolić je pobijedio u bacanju diska hicem od 29 metara i tri centimetara.

Ranitović je bio drugi (22,60), dok je treće mjesto zauzeo Marko Nikolić (20,22).

U revialnom dijelu, Ranitović je izveo nekoliko skokova u dalj i zvanično otvorio renoviranu jamu za takmičenja u toj atletskoj disciplini.

Nekoliko hitaca iz specijalizovane stolice bacio je i atletski reprezentativac Crne Gore u redovnom programu, desetobojac Darko Pešić.

Šampionat Crne Gore održan je u okviru manifestacije Dani sporta Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, koju je upotpunilo i klupsko prvenstvo Šahovskog kluba slijepih Zora.

Organizatori takmičenja, koje je održano na poligonu Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, bili su Paraolimpijski komitet i Savez slijepih Crne Gore, uz tehničku podršku Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor.

