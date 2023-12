Baranima Kup oslobođenja

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bara pobjednici su tradicionalnog 44. karate turnira Kup oslobođenja Podgorice.

Barski klub do sedmog uzastopnog trofeja došao je sa 33 zlatne, 17 srebrnih i 20 bronzanih medalja.

Ulcinj je, kao i prošle godine, bio drugi sa 27 zlatnih, 18 srebrnih i 19 bronzanih medalja.

Pobjedničko postolje kompletirala je Zeta, sa 14 zlatnih, jednom srebrnom i sedam bronzanih odličja.

Kao četvrtoplasirana završila je selekcija Karate saveza uže Srbije (6z,9a,12b), peta je bila Lirija iz Istoka (6z,2s,4b), a šesti Zrinjski iz Mostara (6z,2s,3b).

Među deset najboljih su još ulcinjski klub Rei (6z,1s,5b), Bjelopoljac (6z,0s,3b), pljevaljski Ris (5z,4s,6b) i Onogošt (4z,5s,9b).

Budućnost, kao organizator turnira nije bila u konkurenciji za trofej, a nastup je završila sa dvije zlatne, tri srebrne i deset bronzanih odličja.

Tradicionalni turnir okupio je 592 takmičara iz 45 klubova i sedam država.

Prvi Kup oslobođenja održan 1976. godine u Domu omladine Budo Tomović, a učestvovala su četiri kluba – Budućnost, Nikšić, čačanski Borac i Čukarica.

