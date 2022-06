Bar u septembru domaćin IFBB takmičenja

Podgorica, (MINA) – Međunarodno IFBB takmičenje u bodibildingu i fitnesu, Montenegro open, biće održan 24. i 25. septembra u Baru, saopštili su organizatori manifestacije.

Navodi se da će se takmičari nadmetati u više kategorija – bodibilding /bodybuilding/, klasik bodibilding /classic bodybuilding/, mens fizik /mens physique/, bikini, velnes-fitnes /wellness-fitness/ i bodi-fitnes /body-fitness/, u seniorskoj, juniorskoj i masters konkurenciji.

Nagradni fond takmičenja je deset hiljada EUR.

“Očekuje se da šampionat, koji bi trebalo da postane tradicionalan, okupi veliki broj učesnika, među kojima i neka od najboljih i najpoznatijih regionalnih imena”, navodi se u saopštenju.

Organizatori manifestacije su klub Maximus, Bodybuilding Portal, Protein Health Nutrition i Xplode Nutrition.

