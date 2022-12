Karatistima Bara Kup oslobođenja Podgorice

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bara pobjednici su tradicionalnog 43. karate turnira Kup oslobođenja Podgorice.

Barski klub do šestog uzastopnog trofeja došao je sa 27 zlatnih, 29 srebrnih i 37 bronzanih medalja.

Ulcinj je, kao i prošle godine, bio drugi sa 23 zlatne, 13 srebrnih i 20 bronzanih.

Pobjedničko postolje kompletirao je kolašinski Gorštak, koji je nastup završio sa 12 zlatnih, četiri srebrne i tri bronzana odličja.

Kao četvrtoplasirana završila je sarajevska Akademija Arnela Odžaković (7z, 7 s i 4b), dok je peti bio Beogradski karate savez (6 z, 15s i 13b).

Budućnost, kao organizator turnira, nije bila u konkurenciji za trofej, a nastup je završila sa 16 zlatnih, 15 srebrnih i 20 bronzanih odličja.

Tradicionalni turnir okupio je 752 takmičara iz 44 kluba i šest država.

Prvi Kup oslobođenja održan 1976. godine u Domu omladine Budo Tomović, a učestvovala su četiri kluba – Budućnost, Nikšić, čačanski Borac i Čukarica.

Saopšteno je da je Karate klub Budućnost organizacijom turnira obilježio brojne jubileje značajne za njegovu istoriju.

Obilježeno je 55 godina postojanja kluba, 20 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona i 15 od prve medalje za nezavisnu Crnu Goru na seniorskom prvenstvu Evrope u Bratislavi, kao i deset godina od osvajanja titule Univerzitetskog prvaka svijeta u borbama i srebrne medalje u katama na Univerzitetskom prvenstvu svijeta u Bratislavi.

Klub je, osim osvajačima medalja, prigodnu plaketu uručio režiseru filma Put prazne šake Milošu Todoroviću, doajenima sportskog novinarstva, sponzorima i pojedincima koji su podržali aktivnosti kluba.

Nagrađen je i Omar Mahmutagić iz sarajevske Akademije Arnela Odžaković, koji je sa četiri i po godine bio najmlađi učesnik turnira.

