Balkanska liga – Milenijum Kodio slavio u Prizrenu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Milenijum Kodija ostvarili su pobjedu na startu Balkanske lige.

Podgorički tim savladao je u Prizrenu ekipu Baškimija 66:58.

Ekipu koju sa klupe predvodi Zoran Glomazić do pobjede vodili su Marko Raičević sa 13, Miloš Jovanović sa 11 i Aleksa Mandić sa poenom manje.

Milenijum će u narednom kolu igrati protiv Hapoel Ber Ševa 16. novembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS