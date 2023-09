Bakić ubjedljiv protiv Marinova, pridružio se Radoviću u četvrtfinalu

Šefild, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Luka Bakić plasirao se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Šefildu.

On je danas u kategoriji S10, u trećem kolu, savladao Valentina Marinova iz Bugarske 3:0 (11:5, 11:1 i 11:4) i kao drugoplasirani u grupi 4 pridružio se Filipu Radoviću u četvrtfinalu.

Bakić je ranije danas, u drugom kolu, poražen od Austrijanca Kristijana Gardoša 3:1 (1:11, 12:10, 11:7 i 11:7).

U grupi ima i pobjedu protiv Filipa Heina iz Luksemburga 3:0 (11:4, 11:1 i 11:3).

„Protiv Gardoša nijesam bio na svom nivou, tako da me čeka teži put do medalje. Dobro sam počeo meč, dobio sam prvi set 11:1, ali na žalost nijesam uspio da ga privedem kraju na pravi način. Protiv Marinova sam opravdao ulogu favorita. Čeka me četvrtfinale i nadam se najboljem“, rekao je Bakić agenciji MINA.

Nastup među osam najboljih, kao prvoplasirani u grupi, ranije danas izborio je Filip Radović.

On je u drugom kolu druge grupe, savladao nekadašnjeg paraolimpijskog šampiona, Čeha Ivana Karabeca 3:0 (11:2, 11:3 i 11:9) i sa dva trijumfa došao do prvog mjesta i četvrtfinala.

Slavio je i juče protiv Poljaka Pavela Vlodike 3:1 (11:9, 10:12, 11:7 i 11:3).

Radović će u četvrtfinalu igrati sjutra protiv Poljaka Igora Mištala (13.30), dok će rival Bakića biti Francuz Mateo Bohas (14.15).

Pobjednici četvrtfinalnih duela obezbijediće bronzane medalje.

Polufinalni i finalni mečevi na programu su u četvrtak.

Radović će juriti četvrtu pojedinačnu evropsku medalju.

Osvajao je odličja na prvenstvima Evrope – bronzane u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrnu u švedskom Helsingborgu 2019. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Bakićem i Dejanom Bašanovićem.

Nosilac je i do sada jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

Bakić nema evropsku medalju u pojedinačnoj konkurenciji.

