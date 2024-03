Bakić u četvrtfinalu Mastersa u Kosta Bravi

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijac Luka Bakić plasirao se u četvrtfinale stonoteniskog Mastersa u Kosta Bravi.

Sa dva trijumfa i porazom završio je takmičenje u grupi.

Slavio je protiv Čeha Ivana Karabeca 3:0 (11:3, 12:10 i 11:8) i Lukemburžanina Filipa Heina 3:0 (11:3, 11:9 i 11:3).

Jedini poraz doživio je od Japanca Mahira Funajame, direktnog rivala za olimpijsku vizu, 3:2 (7:11, 11:5, 13:11, 8:11 i 11:8).

U reprizi prošlonedjeljnog finala Mastersa u Linjanu, Bakić je bio blizu novog trijumfa, ali je ispustio rivala i propustio priliku da napravi odlučujući korak ka Igrama u Parizu.

Novu priliku imaće sjutra u četvrtfinalnom duelu, a ime rivala na startu nokaut faze biće poznato kasnije večeras, nakon što se završe svi mečevi u grupnoj fazi takmičenja.

Četvrtfinalni mečevi na programu su sjutra u 11 sati, a istog dana biće odigrani i polufinalni i finalni duel.

