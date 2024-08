Bakić protiv Funajame, Ruiz i Ečeverin potencijali rivali Radovića

Pariz, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Luka Bakić u osmini finala paraolimpijskog turnira u Parizu igraće protiv Japanca Mahira Funajame, odlučeno je danas žrijebom.

Duel osmog i devetog stonotenisera svijeta u kategoriji S10 biće odigran u nedjelju.

Bronzani iz Tokija, Filip Radović, kao drugoplasirani igrač na Svjetskoj rang listi slobodan je u osmini finala.

U četvrtfinalnom meču, vrijednom bronzanog odličja, čeka ga bolji iz duela Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa i Čileanca Manuela Ečavegurena, sedmog i desetog igrača sa svjetske liste.

Bakić će, ukoliko eliminiše Funajamu, za plasman na pobjedničko postolje igrati protiv finaliste iz Tokija, Francuza Matea Bohasa ili Rusa Ivana Karpova.

U ostalim mečevima osmine finala sastaće se Brazilac Klaudio Masad – Austrijanac Kristijan Gardoš, Kinez Lian Hao – Nigerijac Alabi Alufemi i Tajlanđanin Banpot Silapakomg – Poljak Igor Mištal.

Trener Vladimir Marić je, govoreći o Bakićevom protivniku u osmini finala, kazao da je Funajama najteži mogući rival u prvoj rundi takmičenja.

On je podsjetio da su se Bakić i Funajama dva puta sastali ove sezone – u finalu Mastersa u Linjanu slavio je Bakić 3:2, dok mu se Funajama revanširao u Kosta Bravi (3:2).

“Očekuje nas težak i neugodan meč. U eventualnom četvrtfinalu Bakić bi se sastao sa pobjednikom duela između domaćeg borca Bohasa i Karpova iz Rusije. Vjerujem u Bakića, njegov kvalitet i plasman u četvrtfinale”, kazao je Marić agenciji MINA.

Komentarišući potencijalne rivale Radovića, Ruisa Rejesa i Ečavegurena, kazao da je crnogorski stonoteniser imao i malo sreće u žrijebu.

“To ne mora ništa da znači. Očekuje ga ozbiljan turnir. Radović je u Tokiju bio bronzani, ali po svojim kvalitetima lično vjerujem da on može da ode korak više, da dosanja veliko finale”, rekao je Marić.

Radović i Bakić drugi put nastupaju na Paraolimpijskim igrama – Radović je u Tokiju osvojio bronzanu medalju, dok je Bakić zaustavljen u četvrtfinalu.

Na korak od medalje stali su i u ekipnom dijelu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS