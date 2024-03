Bakić pobjednik Mastersa u Linjanu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Luka Bakić pobjednik je Masters turnira u Linjanu.

On je danas u finalnom meču kategorije S10 pobijedio Japanca Mahira Funajamu 3:2 (12:14, 11:9, 8:11, 11:5 i 11:5).

Pobjedom protiv direktnog rivala, napravio je veliki korak ka drugom uzastopnom plasmanu na Paraolimpijske igre.

Bakić je ranije danas u polufinalnom meču eliminisao Sian Jin Sua iz Kineskog Tajpeha 3:2 (11:1, 11:8, 6:11, 8:11 i 11:6).

“Odigrao sam dobar turnir. U grupi je bilo malo poteškoća, imao sam nezgodne rivale, ali kako je turnir odmicao igrao sam sve bolje i bolje. Posebno sam zadovoljan kako sam odradio polufinale i finale. Prvi put osvojio sam Masters u Linjanu, idemo dalje slijedi Kosta Brava”, rekao je Bakić.

Bakić je kao prvoplasirani u grupi izborio direktan plasman u polufinale.

Na startu takmičenja u prvoj grupi pobijedio je Brazilca Gabrijela Antunjesa De Oliveiru 3:1 (11:5, 10:12, 11:8 i 11:9), dok je u drugom kolu slavio protiv Tin Čung Lina iz Kineskog Tajpeha 3:1 (13:11, 11:8, 9:11 i 11:6).

Trener reprezentacije Vladimir Marić kazao je da je Bakić odigrao dobar turnir i zasluženo osvojio trofej.

“Raduju me pobjede od 3:2, u teškim i odlučujućim mečevima, a posebno povratak u finalu u kojem je gubio 2:1 u setovima. Napravio je veliki korak ka Parizu, ali posao još nije završen. Slijedi turnir u Španiji, koji mora odigra na najvišem nivou”, rekao je Marić.

On je istakao da je u grupi imao dva ozbiljna rivala, koji ne stoji najbolje na rang listi, ali su nezgodni.

“U polufinalu imao je težak meč protiv Sua 3:2, a u finalu protiv direktnog rivala za Pariz”, rekao je Marić.

Bakić je osmoplasirani na svjetskoj rang listi, u kategoriji S 10, a trenutna pozicija vodi ga u Pariz, ali će morati da je sačuva do 31. marta kada će i zvanično biti poznati učesnici Igara na osnovu plasmana sa rang liste.

Borbu za paraolimpijsku vizu nastaviće narednog vikenda, turnirom u Kosta Bravi.

