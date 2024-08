Bakić i Rajković: Čast i privilegija nositi zastavu

Podgorica, (MINA) – Čast i privilegija svakog sportiste je da na svečanom otvarnju Olimpijskih ili Paraolimpijskih igara nose zastavu svoje države, kazali su crnogorski barjaktari Luka Bakić i Maja Rajković.

Ceremonija otvaranje biće održana večeras na Trgu Konkord i u aveniji Jelisejskih polja.

Rajković je kazala da je presrećna i da smatra da je to velika čast za nju i njenu porodicu.

“Veoma sam ponosna što ću imati tu čast da nosim zastavu svoje države na svečanom otvaranju Igara”, kazala je Rajković.

Govoreći o nastupu na Igrama, ona je kazala da se dobro pripremila i da je odradila dobre preipreme.

“Dobro sam se spremila za takmičenje, ali u mojoj kategoriji sve zavisi od stanja tijela na dan takmičenja. Bez obzira što će se pojaviti svi najbolji svjetski takmičari nadam se dobrom plasmanu. Želim da u Parizu budem na svom najboljem nivou i da dam svoj maksimum”, rekla je Rajković.

Rajković će debitovati na Paraolimpijskim igrama, a nastup je obezbijedila osvajanjem četvrtog mjesta na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Parizu.

Nosilac je bronzane medalje sa Evropskog prvenstva u Bidgošću 2021. godine. U Parizu takmičiće se u bacanju koplja, u kategoriji F 54 (bacanja iz specijalizovane stolice).

Bakić, koji drugi put nastupa na Paraolimpijskim igrama, kazao je da je ponosan što će imati tu čast.

“Velika je čast i privilegija za svakog sportistu da nosi zastavu na ceremoniji svečanog otvaranja Paraolimoijskih igara. Tako je i za mene, jako sam srećan što ću nositi što imam tu čast. U Tokuju su je nosili Filip Radović i Marijana Goranović.

Sigurno je to nevjerovatan osjećaj i prelijepo iskustvo”, rekao je Bakić.

On drugi put nastupa na Paraolimpijskim igrama, nakon što je prije tri godine u Tokiju završio pojedinalni i ekipni nastup.

Na svečanij ceremoiniji, koja je zakazana za 20 sati,u defileu načiće se sportisti iz 186 država svijeta,

Za nastup na Igrama akreditovano je 4.400 koji će se nadmetati u 549 različitih takmičenja u 22 sporta.

Crnogorski sport osoba sa invaliditetom predstavljaće stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić (kategorija S10), atletičarka Maja Rajković i strijelac Miloš Đinović. Rajković će se takmičiti u bacanju koplja, u kategoriji F54, a Đinović u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 – R3.

Bakić i Đinović prvi će od crnogorskih sportista na borilište – 1. septembra. Radovića i Bakića, ukoliko opravdava očekivanja i prođe osminu finala, dan kasnije očekuju četvrtfinalni mečevi. Za 3. septmbar zakazani su polufinalni, dok je dan kasnije biti poznat osvajač zlatne medalje u kategoriji S10.

Rivale će saznati u petak, za kada je zakazan žrijeb.

Posljednja će od crnogorskih sportista na borilište Maja Rajković, koja će nastupiti 7. septembra.

