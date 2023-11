Bakić i Milutinović na FIBA seminaru u Estorilu

Podgorica, (MINA) – Portugalski Estoril bio je domaćin FIBA seminara povećenom najmlađim košarkašima i košarkašicama, na kojem su crnogorsku košarku predstavljali selektor pionirske reprezentacije Bojan Bakić i komesarka za takmičenja Maja Milutinović, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Navodi se da je tema seminara bila razvoj košarke za mlađe od 14 godina.

“Na trodnevnoj konferenciji pričalo se o radu sa najmlađima i projektima posvećenim razvoju košarke za godišta prije nego što budu priključeni reprezentativnim kategorijama”, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Navodi se da se u Crnoj Gori već nekoliko sezona sa uspjehom organizuje projekat Mini basketa.

