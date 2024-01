Bakić bronzani u Egiptu

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijac Luka Bakić sa bronzanim odličjem završio je nastup na stonoteniskom turniru Egipat open u Gizi.

Bakić je danas u polufinalnom meču kategorije S10 poražen od Francuza Matea Bohasa 3:1.

Finalista Igara u Tokiju bio je bolji od Bakića i prošle godine u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Šefildu.

Bakić je nastup u polufinalu izborio kao drugoplasirani u grupi, sa dva trijumfa i porazom.

Savladao je na startu domaćeg takmičara Ahmeda Elnazlija 3:0, dok je bez borbe slavio protiv Huseina Saharija iz Saudijske Arabije 3:0.

Poraz je upisao protiv direktnog rivala za plasman na Igre u Parizu, Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa 3:0.

Riuz Rejes nije uspio da se domogfne finala, nakon što je u polufinalnom meču izgubio od Čileanca Manuela Filipea Ečavegurina.

Bakić je i nakon turnira u Egiptu sedmoplasirani na svjetskoj rang listi, poziciji koja mu garantuje mjesto na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Moraće da je sačuva do 31. marta kada će i zvanično biti poznati učesnici Igara na osnovu plasmana sa rang liste.

Borbu za drugi uzastopni nastup na igrama tražiće u Linjanu i Kosta Bravi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS