Bajić novi trener košarkaša Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Dragan Bajić novi je šef stručnog štaba košarkaša Sutjeske, saopšteno je iz nikšićkog kluba.

Navodi se da je Bajić, koji je dva puta bio proglašen za najboljeg trenera AdmiralBet ABA lige, sa Sutjeskom potpisao je dvogodišnji ugovor.

Bajić je Igokeu vodio 2008. godine, zatim od 2011. do 2013, pa od 2015. do 2018. i u posljednjem mandatu od 2019. do 2023. godine.

“Sa Igokeom je četiri puta bio šampion Bosne i Hercegovine, a osvojio je i šest trofeja u Kupu BiH. Predvođena Bajićem, Igokea je u sezoni 2012/13 osvojila prvo mjesto u regularnom dijelu ABA lige”, podsjećaju iz KK Sutjeska.

U karijeri vodio je i bugarsko Černo more s kojim je osvojio Kup Bugarske 2015. godine, a bio je i selektor Sjeverne Makedonije – od aprila 2021. do jula 2022. godine.

