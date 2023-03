Bajern i Milan u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajerna i Milana plasirali su se u četvrtfinale Lige evropskih šampiona.

Bajern je večeras u Minhenu, u revanš meču osmine finala, savladao Pari sen Žermena 2:0 i sa dva trijumfa izborio nastavak takmičenja.

Njemački tim slavio je i u prvom duelu u Parizu 1:0.

Do pobjede u revanšu došao je golovima Erika Čupo-Motinga u 61. i Serža Gnabrija u 89. minutu.

Duel Totenhema i Milana u Londonu završen je 0:0, pa je italijanski tim zahvaljujući pobjedi pred svojim navijačima od 1:0 izborio četvrtfinale.

Plasman među osam najboljih juče su izborili Čelzi i Benfika.

Čelzi je u Londonu, u revanšu osmine finala, savladao Borusiju iz Dortmunda 2:0 i nadoknadio zaoatstak iz prvog duela (1:0).

Benfika je sa dva trijumfa eliminisala Briž. U Lisabonu slavila je 5:1, dok je prvi duel u gostima slavila 2:0.

Narednog utorka sastaće se Mančester siti i Lajpcig (1:1), kao i Porto i Inter (0:1), dok će dan kasnije rivali biti Real i Liverpul (5:2), odnosno Napoli i Frankfurt (2:0).

