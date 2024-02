Backović i Damjanović u finalu, Vojinović za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorske karatistkinje Helena Backović i Jovana Damjanović boriće se za zlatnu, a Balša Vojinović za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Tbilisiju.

Backović je u kategoriji do 53 kilograma na putu do finala eliminisala Teodoru Canevu iz Bugarske 1:0, Denisu Šabani sa Kosova 4:0, Rumunku Patrisiju Nastas iz Rumunije 4:3 i Njemicu Aleksandr Volf, sudijskim izjašnjavanjem

Juniorka Omladinca u finalu boriće se sjutra protiv Buse Kilić iz Turske.

Njena klupska drugarica borbu za zlato u kategoriji preko 66 kilograma izborila je pobjedama protiv Njemice Dijane Prizel 1:0, Slovenke Taše Muzik 1:0, Kaje Topić iz Bosne i Hercegovine 3:0 i Hrvatice Sare Tomić 4:0.

Posljednja rivalka na šampionatu biće joj Čehinja Amali Hakova.

Povreda noge onemogućila je Vojinovića da se domogne finala u kategoriji do 61 kilogram.

Junior Iskre slavio je protiv Petra Mihailova iz Bugarske 6:1, Irca Kahala Kelija 5:0 i Luksemburžanina Gaspara Lamboa 8:0.

U polufinalu povreda i Ukrajinac Nazari Praničuk bili su jači (1:0).

U borbi za medalju, ukoliko se oporavi od povrede, čekaće ga Turčin Savaš Oguš.

Na korak od borbe za plasman na pobjedničko postolje stala je Jovana Stojanović u kategoriji do 68 kilograma.

Mlađa seniorka Bratstva sudijskim izjašnjavanjem eliminisala je na startu Mađaricu Aleksandru Adam (0:0), dok je u drugom kolu izgubila od Italijanke Ane Pio Desidero 3:2, koja je plasmanom u finale povukla u repesaž.

Uslijedila je pobjeda protiv Olge Ramanjuk 4:1 i poraz od Turkinje Sudenur Aksoj 3:1, koji je odvojio od borbe za medalju.

Dobar nastup imala je i juniorka Omladinca, Nađa Boričić, u kategoriji do 66 kilograma, koja je u prva dva kola pobijedila Mariju Džankidze iz Grizije 9:0 i Marijelu Petkovu iz Bugarske 4:2.

U trećem kolu izgubila je od Eme Tinavske iz Češke 6:2.

Neprijatno iznenađenje priredio je mlađi senior Bijele Nemanja Mikulić, koji je na startu takmičenja u kategoriji do 84 kilograma izgubio od Mihajla Vasilića iz Srbije 6:2

Više se očekivalo i mlađih seniora Emrea Saljiua iz Omladinca (do 75) i Lazara Pozpare iz Fokusa (preko 84).

Saljiu je na startu eliminisao Irca Entonija Kelija (1:1), dok je u drugom izgubio od Italijana Marija Janucija 4:2.

Uspješan na startu bio je i Potpara protiv Rumuna Stefana Stankua, ali je izubio narednu borbu od Italijana Matea Avanzinija 6:3.

Pobjedu je upisao i junior Ognjen Bjelajac (Omladinac, do 67) zahvaljujući prvom osvojenom poenu protiv Austrijanca Janika Bolera (6:6), dok je u drugom izgubio od Finca Levija Sarija 4:2.

Bez pobjede nastup su završili juniori Lazar Đurčević (Vukovi, do 68), Nenad Đuričić (Bijela, do 76), Mihailo Gojaković (Bar, preko 76) i mlađi seniori Matija Bojić (Fokus, do 60) i Danica Radovanović (Budućnost, do 50).

Plasman u finale juče su izborili kadeti Vuk Vučinić i Una Raković, dok će se za bronzane medalje boriti Anes Arifaj i muški kadetsko-juniorski tim.

