Bacači na pripremama u Medulinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski rekorderi u bacačkim disciplinama, Danijel Furtula, Tomaš Đurović i Amir Papazi, završne pripreme za kvalifikacioni ciklus takmičenja za olimpijsku vizu odradiće u Medulinu, zajedno sa bacačima iz Hrvatske i Slovenije, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da su prvi dio priprema odradili su u Baru.

Saopšteno je da će u poznatom bacačkom centru boraviti do kraja februara.

Furtula je kazao da su, nakon uspješno realizovanih priprema u Baru, zahvaljujući razumijevanju Atletskog saveza i podršci Crnogorskog olimpijskog komiteta pripreme nastavili u Medulinu.

“Neophodno je da se što bolje pripremimo, jer nas već početkom marta očekuje kvalifikacioni ciklus takmičenja za odlazak na Olimpijske igre. Imamo izvanredne uslove i radimo sa našim trenerom iz Hrvatske, Ronaldom Vargom i treniramo sa najboljim sportistima Hrvatske i Slovenije”, rekao je Furtula.

Crnogorski rekorder u bacanju koplja očekuje da će biti maksimalno pripremljeni i motivisani za jurišu na ispunjenje normi za Olimpijske igre.

On je kazao da mu je drago što je u trenažni proces za realizaciju priprema uključen i perspektivni bacač koplja Amir Papazi.

