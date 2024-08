Azubiki novi košarkaš Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Judoka Azubiki novi je centar Budućnost Volija, saopšteno je iz podgorićkog košarkaškog kluba.

Azubiki, nekadašnji NBA igrač i bivša zvijezda Kanzas Džejhoksa, visok je 212 centimetara i ima 24 godine.

Završio je srednju školu Piter Haus iz Džeksonvila, gdje je na prvoj utakmici čuvao ni manje ni više nego Džoela Embida.

Iz srednje škole izašao je kao kao regrut sa maksimalnih pet zvijezdica.

Na koledžu će se profilisati u igrača kojem je akcenat prije svega na defanzivi.

Njegov raspon ruku na koledžu je iznosio 231 centimetar, drugi najveći poslije Moa Bambe.

Posljednje sezone u Kanzasu imao je 13,7 poena, 10,5 skokova i 2,6 blokada po meču, pa je 2020. godine izabran kao 27. pik na draftu od Jute Džez.

U NBA je stigao sa titulom najboljeg defanzivca NCAA lige.

U Solt Lejk Sitiju imao je priliku da bude prije svega ispomoć za, sada već četvorostrukog najboljeg defanzivca lige, Rudija Gobera, ali je svaku priliku koju dobije gledao da iskoristi.

Nakon tri godine prelazi iz Jute u Finiks Sanse, gdje je igrao prošle sezone, u ekipi koja je nakon trejda Deandre Ejtona promjenila koncept i okrenula se više niskoj petorci.

U najboljoj sezoni, kao član Jute bilježio je 4,7 poena i 4,2 skoka po meču.

Budućnost voli biće mu prvi van Sjedinjenih Američkih Država.

