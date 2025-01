Austrija najbolja u Zakopanima

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Austrije pobjednik je prvog ekipnog takmičenja u skijaškim skokovima ove sezone, koje je za Svjetski kup danas održano u poljskom zimskom centru Zakopani.

Austrija, koja je i prošle godine osvojila Zakopane, trijumfovala je sa 1170,4 bodova.

Za Austriju su u Zakopanima nastupali Jan Erl, Maksimilijan Ortner, Štefan Kraft i Danijel Čofenig.

Slovenija, u sastavu Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc i Anže Lanišek), osvojila je drugo mjesto sa 1129,6 bodova.

Kao trećeplasirana, sa 1122,9 bodova, završila je Norveška, za koju su nastupali Kristofer Sundal, Benjamin Ostvold, Halvor Egner Granerud i Johan Andre Forfang.

Na četvrtom mjestu završila je Njemačka (1110), peta je bila Poljska (1037), a šesta Švajcarska (1009,2).

Sjutra je na programu pojedinačno takmičenje.

