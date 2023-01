Australijan open – Ribakina u finalu

Podgorica, (MINA) – Kazahstanka teniserka Elena Ribakina plasirala se u finale Australijan opena.

Ona je danas u Melburnu, u polufinalnom meču, pobijedila Viktoriju Azarenku 2:0 (7:6 i 6:3) i prvi put u karijeri izborila finale prvog grend slem turnira sezone.

Šampionka Vimbldona do pobjede i finala došla je nakon sat i 41 minut igre.

Azarenka je dva puta trijumfovala u Melburnu, 2012. i 2013. godine, a 2022. zaistavljena je u četvrtom kolu.

Protivnica 25. teniserke svijeta u finalu biće bolja iz duela bjeloruske teniserke Arine Sabalenke i Poljakinje Magde Linet.

