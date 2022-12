Atletski savez iznenađen izborom USN

Podgorica, (MINA) – Atletski radnici, sportisti, klubovi i rukovodstvo Atletskog saveza saopštili su danas da su iznenađeni odlukom Udruženja sportskih novinara da Marija Vuković ne bude izabrana za najboljeg sportistu Crne Gore u 2022. godini.

Vuković je u ovoj godini osvojila srebrnu medalju u skoku u vis na Evropskom prvenstvu u Minhenu, bila je četvrta na dvoranskom prvenstvu svijeta u Beogradu i zlatna na Mediteranskim igrama u Oranu.

Na rang listi Svjetske atletske federacije nalazi se na devetom mjestu.

“Ako se ima u vidu da je kraljica sportova jedan od najmasovnijh i najpopularnijih olimpijskih sportova i da se atletski rezultati u svim zemljama svijeta najviše vrednuju, onda se postavlja pitanje – koji je to rezultat potreban da bi atletičarka Marija Vuković zavrijedila pažnju i da bi je USN izabralo za sportistu Crne Gore”, piše u reagovanju Atletskog saveza.

Navodi se da su tog propusta svjesni i oni koji nijesu glasali za Mariju Vuković.

“Postavljamo i sljedeće pitanje – koliko ste takvom odlukom poslali demotivišuću poruku svim sportistima i olako im poručili da rezultati na sportskom polju nijesu mjerilo da će biti izabrani za najboljeg sportistu u svojoj zemlji”, piše u regovanju Atletskog saveza.

Vuković je u tradicionalnom izboru sportiste godine Udruženja sportskih novinara završila na drugom mjestu sa 29 glasova.

Najviše glasova (45) dobio je automobilista Vasilije Jakšić.

